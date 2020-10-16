0
13:00
Главный врач «скорой помощи» Псковской области Денис Сачков – в эфире ПАИ-live
12:54
Памятный знак в честь Красной Армии открылся после реконструкции в Пскове
12:12
Лось, лист ольхи, росянка и кулик стали официальными символами Полистовья
11:50
Спектакль «По щучьему велению» покажут в Псковском театре кукол
10:57
Видеонаблюдение для малого и среднего бизнеса: быстро, под ключ и бесплатно на 30 дней
10:22
Фестиваль уличного кино пройдет в Пскове 18 октября
10:10
Псковская команда победила в областных соревнованиях «Школа безопасности»
Еще новости
Общество

Видеонаблюдение для малого и среднего бизнеса: быстро, под ключ и бесплатно на 30 дней

«Ростелеком» предлагает предприятиям среднего и малого бизнеса бесплатное подключение сервиса видеонаблюдения под ключ. Компания берет на себя проектирование системы видеонаблюдения, прокладку кабеля от сетевого оборудования до камер, установку самих камер и подключение PoE-инжекторов (обеспечивают одновременную передачу питания и данных по кабелям Ethernet по витой паре), настройку всего оборудования и обучение сотрудников.

При подключении услуги до 20 декабря этого года в течение 30 дней установка до трех камер бесплатна, не взимается абонентская плата за услугу видеонаблюдения, монтаж оборудования внутри помещения и его настройка тоже бесплатны. Предложение действительно для новых клиентов и тех, у кого подключены услуги «Ростелекома», но пока не подключено видеонаблюдение.

«Мы предлагаем предприятиям малого и среднего бизнеса бесплатное подключение сервиса видеонаблюдения быстро и под ключ. Предприниматель всегда будет в курсе событий в офисе, на производстве или складе. можно вывести изображение с камеры на сайт и клиенты смогут наблюдать, например, как готовят блюда в ресторане или собирают заказ в магазине. Хочу обратить внимание - наша акция уникальна, аналогов на рынке нет», — сказал директор по маркетингу корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Сергей Таболин.

Благодаря современным технологиям у предпринимателей есть возможность быть в курсе всего, что происходит в их компании, из любой точки мира, где есть интернет от любого провайдера с помощью услуги «Ростелекома» «Видеонаблюдение для бизнеса». Все видеозаписи хранятся в облаке в зашифрованном виде. Управляется услуга через личный кабинет и мобильное приложение.

Трансляцию с камер можно наблюдать с компьютера, планшета или смартфона.

Очевидными преимуществами услуги «Видеонаблюдение для бизнеса» являются доступ к камерам из любой точки мира, где есть интернет, просмотр изображения в режиме реального времени, безопасность хранения данных и настройка уведомлений.

Узнать подробнее об услугах «Ростелекома» для бизнеса можно на сайте или по бесплатному номеру 8 800 200 3000. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Главный врач «скорой помощи» Псковской области Денис Сачков – в эфире ПАИ-live
16 октября 2020
Главный врач «скорой помощи» Псковской области Денис Сачков – в эфире ПАИ-live
Памятный знак в честь Красной Армии открылся после реконструкции в Пскове
16 октября 2020
Памятный знак в честь Красной Армии открылся после реконструкции в Пскове
Лось, лист ольхи, росянка и кулик стали официальными символами Полистовья
16 октября 2020
Лось, лист ольхи, росянка и кулик стали официальными символами Полистовья
Спектакль «По щучьему велению» покажут в Псковском театре кукол
16 октября 2020
Спектакль «По щучьему велению» покажут в Псковском театре кукол
Видеонаблюдение для малого и среднего бизнеса: быстро, под ключ и бесплатно на 30 дней
16 октября 2020
Видеонаблюдение для малого и среднего бизнеса: быстро, под ключ и бесплатно на 30 дней
Фестиваль уличного кино пройдет в Пскове 18 октября
16 октября 2020
Фестиваль уличного кино пройдет в Пскове 18 октября
Псковская команда победила в областных соревнованиях «Школа безопасности»
16 октября 2020
Псковская команда победила в областных соревнованиях «Школа безопасности»
31 декабря 2021 года будет выходным днем
16 октября 2020
31 декабря 2021 года будет выходным днем

Идет загрузка...