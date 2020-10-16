Памятный знак в честь Красной Армии открылся после реконструкции в Пскове

12:54, 16 октября 2020, ПАИ

Памятный знак в честь Красной Армии после реставрации открылся 16 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Памятный знак установлен на месте первых боёв Красной Армии с войсками кайзеровской Германии. Участники церемонии возложили к отреставрированному знаку гирлянды и цветы.

«Мы открыли место и открываем его сегодня вновь, где много лет тому назад наши с вами земляки, наши предки встретили неприятеля, врага. Именно здесь был первый бой, когда враг был остановлен. Такие места должны быть не только памятны, они должны быть сохранены, они должны посещаться, быть в памяти для всех поколений», - отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Вера Емельянова выразила благодарность Сбербанку, который выделил средства на благоустройство памятной территории. Также поблагодарила губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, активно поддержавшего инициативу, и псковскую девизию в лице командира 76-й Гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии, полковника Сергея Чубарыкина.

«Мы будем приводить сюда своих детей, своих внуков, своих друзей, и тогда мы с вами будем живы, тогда мы будим сильны. Пока жива память, жива Россия», - заключила Емельянова.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков заметил, что открытие этого памятника позволит показать детям всю важность истории.

«Важно то, чтобы дети знали, что Псковская земля не только исторически имеет ценность для России, но и уже в современной истории получилось так, что здесь была основана и дала первые бои советская Красная Армия 23 февраля», - заметил Братчиков.