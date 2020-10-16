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Общество

Среднесуточная статистика по коронавирусу в Псковской области за месяц выросла на 50%

Число заболевших коронавирусом в Псковской области выросло на 50%. Фото ПАИ.

За месяц среднесуточная цифра новых случаев заражения COVID-19 в Псковской области выросла фактически на 50% – с 40 до более чем 60 случаев в день. Об этом заявил 16 октября на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Более того, вчера, 15 октября, регион вышел на самый высокий показатель за несколько месяцев –+75 случаев.

«Динамика тревожная, но, тем не менее, нам пока удаётся избежать взрывного роста распространения заболевания, - отметил Михаил Ведерников, добавив, что это стало возможным благодаря ответственному отношению жителей Псковской области ко всем рекомендациям и ограничениям, а также слаженным действиям органов исполнительной власти и специалистов Роспотребнадзора.

Но, в целом, динамика ежесуточного прироста пока не достигает пиковых значений июня-июля текущего года.

 

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