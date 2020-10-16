Работники Псковавтодора получили награды к профессиональному празднику

15:40, 16 октября 2020, ПАИ

В канун Дня работников дорожного хозяйства в управлении автомобильных дорог Псковской области (Псковавтодор) состоялось торжественное мероприятие. С профессиональным праздником сотрудников предприятия поздравил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин и вручил Благодарственные письма и почетные грамоты комитета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе комитета.

«Спасибо вам за работу, за ваш вклад в развитие псковских дорог и Псковской области в целом. Впереди у нас грандиозные планы. Здоровья, успехов и процветания», - обратился он к виновникам торжества.

За многолетний, добросовестный и плодотворный труд, достигнутые успехи в работе в сфере дорожного хозяйства и высокое профессиональное мастерство награды получили десятки сотрудников Псковавтодора: руководители и работники отделов управления, директора и сотрудники филиалов предприятия, инженеры, механики, мастера участков, машинисты, водители, диспетчеры, эксперты дорожного хозяйства, бухгалтеры, специалисты фотовидеофиксации, юристы и представители других дорожных специальностей.

Отдельные слова благодарности адресовал своим подчиненным исполняющий обязанности директора ГБУ ПО «Псковавтодор» Станислав Стармолотов. «Поздравляю вас с нашим отраслевым праздником. Всем здоровья и профессиональных успехов», - сказал он и вручил благодарственные письма и почетные грамоты «Псковавтодора».

В преддверии праздника в учреждении также подвели итоги традиционного конкурса на звание «Лучшее обособленное структурное подразделение». Работа филиалов оценивалась по эффективности деятельности по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог, а также по условиям труда, обеспечению техники безопасности производственных процессов, культуре производства. Победителем конкурса в этом году признан Палкинский филиал Псковавтодора. Второе место занял Плюсский филиал и третье — Дновский филиал.