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Общество

Штат сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних предложили увеличить в Пскове

Изменить подход к расчёту количества работающих на постоянной основе специалистов городских и районных комиссий по делам несовершеннолетних предлагает законопроект, поступивший на рассмотрение в Псковское областное Собрание. Проект закона «О внесении изменения в статью 5 закона Псковской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» внес в Собрание губернатор, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Согласно действующим нормам регионального законодательства, штат сотрудников комиссий зависит от количества проживающих в муниципальном образовании детей и подростков – сейчас на 16 тысяч человек несовершеннолетнего возраста полагается один специалист. Исходя из этой методики, работу муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав обеспечивают по одному сотруднику в каждом районе области и в Великих Луках, и два специалиста – в Пскове.

Население Псковской области в возрасте от 0 до 17 лет составляет 116 492 человека, в том числе в Пскове – 42 102 человека, в Великих Луках – 17 292 человека.

Чтобы снизить нагрузку на сотрудников комиссий, авторы инициативы предлагают изменить подход к кадровому обеспечению органа, занимающегося профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – один специалист не на 16 тысяч, а на каждые 10 тысяч человек несовершеннолетнего возраста в муниципальном образовании.

Новая методика позволит увеличить численность специалистов комиссии по делам несовершеннолетних в Пскове на две штатные единицы – в настоящее время в Пскове не только самая большая нагрузка, но и отмечается тенденция к увеличению детского населения.

Проект закона поступил на рассмотрение в два комитета – социальный и бюджетный – реализация предлагаемой нормы требует выделения дополнительных средств.

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