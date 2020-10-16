Петербургский скульптор представил макет мемориала «Невельский район – край партизанской славы»
В Невеле продолжается работа над мемориалом «Невельский район – край партизанской славы», сообщает газета «Невельский вестник».
Один из макетов на суд рабочей группы предоставил скульптор из Санкт-Петербурга Павел Грешников.
«Идея ассоциативного ряда: огонь - пламя войны - сражение - пожарище войны - пепелище витала в голове у меня давно», – рассказал скульптор.
Автор видит скульптуру из сварной конструкции черного металла в пять метров высотой и три метра шириной. Поленница костра представляется из артефактов, найденных во время экспедиций поисковых отрядов Невельского района.