Более тонны животноводческой продукции успешно пересекли границу в Псковской области

16:35, 16 октября 2020, ПАИ

За минувшие сутки в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации в Псковской области сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проконтролировали перемещение 1,2 тысяч тонн животноводческой продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На территорию страны ввезли 987,5 тонн продукции животного происхождения. Наибольший объём ввезённых продуктов питания пришелся на Республику Беларусь: 338 тонн молока и молочной продукции, 280,8 тонн мяса птицы, говядины и готовой мясной продукции, 72,6 тонн морепродуктов, рыбы и рыбной продукции, а также 900 тысяч штук куриных яиц. Кроме того, 8,7 тонн молока и молочной продукции было импортировано из Швейцарии.

Также инспекторы проконтролировали перемещение между субъектами РФ 146,8 тонн готовой мясной и молочной продукции, мясных полуфабрикатов, охлаждённой свинины, свежемороженого мяса утки, 72,5 тонн рыбы и готовой рыбной продукции, рыбных консервов. Ещё почти 20 тонн молока и молочной продукции проследовали из Франции в другую страну ЕАЭС – Казахстан.

Кроме того, с территории Российской Федерации было экспортировано в Латвию 257,8 тонн кормов для сельскохозяйственных животных растительного происхождения и 42 собаки, ещё одна лошадь отправилась в Эстонию.

Через территорию Российской Федерации также везут транзитные грузы, предназначенные для получателей в других странах. За минувшие сутки инспекторы провели ветеринарный контроль 19 тонн транзитных грузов. Молочную продукцию везли из Эстонии в Узбекистан.

После прохождения всех необходимых контрольно-надзорных процедур товары и животные продолжили движение в адреса получателей.