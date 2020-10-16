На 69% выросло число погибших в ДТП в Псковской области

18:17, 16 октября 2020, ПАИ

На 69% выросло количество погибших в ДТП в Псковской области. Всего с начала года в дорожных авариях погибли 110 человек. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса 16 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Овсянников отметил, что с учетом ограничительных мер жители Москвы и Санкт-Петербурга предпочитают покинуть свои дома и уехать в более безопасные от коронавируса регионы.

«Это привело к плотности пассажиропотока и загруженности основных областных трасс. Данные факторы, а также осенняя погода негативно отразились на состоянии аварийности», – подчеркнул начальник областного УМВД.

По его словам, в регионе снизилось количество ДТП, но увеличилось число погибших в дорожных авариях. «В абсолютных цифрах это 110 человек», – уточнил Алексей Овсянников.