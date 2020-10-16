0
18:30
Мужчину сбил водитель «Лады» на улице Коммунальной в Пскове
18:17
На 69% выросло число погибших в ДТП в Псковской области
17:41
Задержан водитель, скрывшийся с места ДТП в Печорском районе
12:11
Два человека пострадали при столкновении автомобиля и трактора в Великолукском районе
10:35
Один человек погиб и девять пострадали на дорогах Псковской области за семь дней
07:59
Группу лиц задержали полицейские на улице Яна Райниса в Пскове
22:46
Повторное возгорание уничтожило дом на улице Птичьей в Пскове
Еще новости
Происшествия

На 69% выросло число погибших в ДТП в Псковской области

На 69% выросло количество погибших в ДТП в Псковской области. Всего с начала года в дорожных авариях погибли 110 человек. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса 16 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации. 

Алексей Овсянников отметил, что с учетом ограничительных мер жители Москвы и Санкт-Петербурга предпочитают покинуть свои дома и уехать в более безопасные от коронавируса регионы.

«Это привело к плотности пассажиропотока и загруженности основных областных трасс. Данные факторы, а также осенняя погода негативно отразились на состоянии аварийности», – подчеркнул начальник областного УМВД.

По его словам, в регионе снизилось количество ДТП, но увеличилось число погибших в дорожных авариях. «В абсолютных цифрах это 110 человек», – уточнил Алексей Овсянников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Мужчину сбил водитель «Лады» на улице Коммунальной в Пскове
16 октября 2020
Мужчину сбил водитель «Лады» на улице Коммунальной в Пскове
На 69% выросло число погибших в ДТП в Псковской области
16 октября 2020
На 69% выросло число погибших в ДТП в Псковской области
Задержан водитель, скрывшийся с места ДТП в Печорском районе
16 октября 2020
Задержан водитель, скрывшийся с места ДТП в Печорском районе
Два человека пострадали при столкновении автомобиля и трактора в Великолукском районе
16 октября 2020
Два человека пострадали при столкновении автомобиля и трактора в Великолукском районе
Один человек погиб и девять пострадали на дорогах Псковской области за семь дней
16 октября 2020
Один человек погиб и девять пострадали на дорогах Псковской области за семь дней
Группу лиц задержали полицейские на улице Яна Райниса в Пскове
16 октября 2020
Группу лиц задержали полицейские на улице Яна Райниса в Пскове
Повторное возгорание уничтожило дом на улице Птичьей в Пскове
15 октября 2020
Повторное возгорание уничтожило дом на улице Птичьей в Пскове
Лабораторию по производству мефедрона ликвидировали полицейские в Плюсском районе
15 октября 2020
Лабораторию по производству мефедрона ликвидировали полицейские в Плюсском районе

Идет загрузка...