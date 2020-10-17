Три пожара ликвидировали псковские спасатели 16 октября

13:02, 17 октября 2020, ПАИ

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области ликвидировали три пожара 16 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

В 17:57 поступило сообщение о возгорании в гараже по адресу: Великолукский район, Пореченская волость, деревня Дерганово, СНТ «Эликтрофикатор». Для ликвидации пожара были привлечены три автомобиля и 11 человек.

В 21:19 поступило сообщение о возгорании в бане по адресу: Струго-Красненский район, Марьинская волость, деревня Марьино, улица Центральная. Для ликвидации пожара были привлечены два автомобиля и и пять человек.

В 21:19 поступило сообщение о возгорании в автомобиле по адресу: Великие Луки, улица Щорса. Для ликвидации пожара были привлечены три автомобиля и десять человек.