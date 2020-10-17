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Общество

ФАС России с 19 октября переходит на дистанционное рассмотрение дел

Федеральная  антимонопольная служба с 19 октября переходит на дистанционное рассмотрение дел, сообщает ведомство на своём официальном сайте.

В целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 Федеральная антимонопольная служба вносит временные изменения в работу. С 19 октября работа комиссий приоритетно будет проходить в дистанционном формате с использованием программ видеосвязи или временно отложена с учетом соблюдения всех необходимых сроков.

Все заинтересованные лица будут заблаговременно оповещены о возможности дистанционного участия в запланированных мероприятиях.

В ФАС отметили, что эти меры носят временный характер.

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