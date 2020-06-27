Праправнучка Александра Пушкина умерла в Мичуринске

19:52, 17 октября 2020, ПАИ

На 82-м году жизни ушла из жизни праправнучка поэта Александра Пушкина, профессор Галина Усова. Она умерла в городе Мичуринске Тамбовской области, где она долгие годы жила и работала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления общественных связей Мичуринского государственного аграрного университета Дмитрия Галкина.

Галина Усова является прапраправнучкой великого русского поэта Александра Пушкина по линии своей прабабушки Наталии Воронцовой-Вельяминовой. Бояре Пушкины достраивали крепость Козлов (ныне Мичуринск) и руководили гарнизоном в 1650-е годы, потом Тамбовщина стала местом проживания друзей и родных Пушкина. В селе Коренёвщина Липецкой округи в ХVIII веке жили прадед великого поэта капитан А. Ф. Пушкин и его жена С. Ю. Пушкина из рода Ржевских, здесь родилась бабушка великого поэта Мария Алексеевна Пушкина, в замужестве Ганнибал.

Галина Усова родилась в Архангельске в 1938 году. В 1957 году поступила в Плодоовощной института (ныне - Мичуринский ГАУ). На протяжении всей своей жизни она занималась научными исследованиями по изучению изменчивости клоновых подвоев и выяснению генетической природы мутантных клонов. Усова имеет звание профессора и степень доктора сельскохозяйственных наук.

Похороны Галины Северьяновны Усовой пройдут завтра, 18 октября, в Мичуринске.