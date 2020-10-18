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Общество

За сутки 89 человек заразились коронавирусом в Псковской области

6 524 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 89 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram-аккаунте. 

Выздоровело 4 367 пациента (за сутки – 21). Умерло 67 инфицированных человек. Всего специалисты провели 116 110 (за сутки – 703) теста на коронавирус.

«Число новых больных продолжает расти. Ситуация не простая. Только от личной дисциплины каждого зависит то, как легко мы пройдём этот период», – написал Михаил Ведерников. 

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