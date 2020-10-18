Правительство РФ утвердило новые правила целевого обучения

13:58, 18 октября 2020, ПАИ

Правительство России утвердило новые правила целевого обучения в колледжах и вузах. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Согласно документу, устанавливается ответственность для образовательных организаций, которые направляют абитуриентов на целевое обучение, а после обязуются взять их к себе на работу. В случае отказа в трудоустройстве такие организации будут возмещать бюджету расходы на обучение целевика.

Также документ устанавливает, что количество бюджетных мест на целевое обучение для каждого региона будет согласовываться с властями субъектов. Изменения вступают в силу с 1 января 2021 года.

По программе целевого обучения абитуриенты могут получить образование бесплатно по направлению от будущего работодателя, обязуясь после выпуска проработать в этой организации не менее трёх лет.