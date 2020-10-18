Почти 160 тысяч рублей украли мошенники с карт жителей Псковской области

15:46, 18 октября 2020, ПАИ

Мошенники похитили 159 тысяч рублей с карт жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

15 октября 64-летней жительнице Пыталовского района позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения попытки незаконного снятия денег лжебанкир украл 24 тысячи рублей с карты пожилой женщины.

Жертвами аналогичной мошеннической схемы стали ещё двое жителей области: жители Острова и Псковского района. В общей сложности они лишились 135 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.