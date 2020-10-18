Пропавшего 53-летнего мужчину ищут в Невельском районе

16:30, 18 октября 2020, ПАИ

В Невельском районе разыскивается 53-летний Юрий Киселев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Житель деревни Борки Невельского района ушел из дома утром 20 июля 2020 года. До настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

На вид мужчине 53-55 лет, рост 165-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, седые, глаза зеленые. На момент исчезновения был одет в темно-синие брюки, ярко-зеленое поло, серые кроссовки. Документов и мобильного телефона при себе не имел.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Юрия Киселева, просят обратиться в МО МВД России «Невельский» по телефонам: 8 (811-51) 2-24-90, 2-15-43, 2-22-95 или 02.