Олимпийская чемпионка по биатлону посетила Псковскую область

17:47, 18 октября 2020, ПАИ

Олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий вместе со своей семьей посетила Остров, пишет газета «Островские вести».

18 октября на спортивной базе в СОЦ «Юность» проходил второй день чемпионата и первенства Псковской области по общефизической подготовке (ОФП). Во время финала областного кросса на спортивной базе появилась семья заслуженного матера спорта России, двукратной чемпионки олимпийских игр, трехкратной чемпионки мира, биатлонистки Анны Богалий.

В Остров, где она когда-то тренировалась в составе олимпийской сборной России, Анна Богалий приехала вместе с мужем Андреем Левуниным.

Её супруг бизнесмен, его компания специализируется на спортивной лыжной экипировке. Пара познакомилась на соревнованиях по детскому биатлону, в организации которых Анна Богалий принимает самое деятельное участие.

Дети и семья всегда занимали в жизни Анны Богалий ведущие позиции. Поэтому, уйдя из профессионального спорта, чемпионка стала активно продвигать проект по развитию детского биатлона.

У олимпийской чемпионки корреспондент газеты «Островские вести» поинтересовался целью визита в Псковскую область. Выяснилось, что её супруг давно мечтал побывать в Пушкинских горах, где семья и провела два дня. Также они побывали в Печорах.

Проехать мимо базы «Юность» Анна Богалий не могла. Именно здесь она готовилась к важным международным стартам. Вместе с мужем и маленькими дочерями Дарьей и Варварой они побывали на биатлонном стрельбище, на стадионе спортивного центра. Олимпийская чемпионка также сфотографировалась с юными спортсменами Псковской области.

В Острове Анна Богалий предложила спортивным руководителям провести межрегиональные соревнования, собрав юных спортсменов из двух регионов страны. 19 октября олимпийская чемпионка встречается в Пскове с юными биатлонистами, воспитанниками тренера Елены Вайгиной.