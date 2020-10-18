Социальный центр «Остров добрых сердец» открылся в Острове

20:14, 18 октября 2020, ПАИ

Социальный центр «Остров добрых сердец» открылся сегодня, 18 октября. Это произошло в рамках программы «Ради жизни» на базе Островского отделения «Особые дети — могут» ПОООМС «Дети — наше будущее», пишет газета «Островские вести».



На торжественное открытие по адресу улица 25 Октября, 3 пришли активисты отделения с подарками для детей, родители и дети из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и волонтеры отряда «Путь добра».

Поздравить островичей со знаменательным событием приехали и представили ПОООМС «Дети— наше будущее». Подарками от них стали музыкальная колонка и развлекательная программа.

Руководитель ПОООМС «Дети—наше будущее» Светлана Петрова пожелала руководителю открывшегося социального центра «Остров добрых сердец» Елене Климец, активу островской организации плодотворной работы во всех направлениях, она заверила присутствующих, что поддержка и помощь со стороны Псковской областной общественной организации «Дети — наше будущее» будут оказаны.

«Теперь в вашем социальном центре люди, нуждающиеся в поддержке, смогут рассказать о своих проблемах, получить вещевую, продуктовую помощь, канцелярские принадлежности и другое. А также уделять внимание развитию и воспитанию юного поколения», – сказала Светлана Петрова.

Елена Климец рассказала, что теперь для работы островского отделения есть главное — помещение и три комнаты: фойе — для организационных мероприятий, раздачи гуманитарной помощи; зеленый зал — для творческих дел, проведения мастер-классов и столярная мастерская, где дети будут обучаться труду. Именинников месяца ждут дискотеки и другие развлечения. Будет работать драмкружок, творческая мастерская «Радость своими руками». Со временем начнутся занятия по фитнесу и другие.

Елена Ивановна поблагодарила спонсоров в лице островского райпо, волонтеров отряда «Путь добра», вручила отличившимся в подготовке центра и проведении мероприятий почетные грамоты.

После торжественной части взрослые и дети приняли активное участие в культурной программе — играли, пели, танцевали, разыграли в лицах сказу «Репка», а затем все вместе пили чай с тортами.

