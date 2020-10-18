0
20:14
Социальный центр «Остров добрых сердец» открылся в Острове
18:44
Пассажира без маски задержали сегодня в Пскове
18:34
Псковским образовательным и спортивным организациям запретили оказывать детям услуги во время каникул
17:47
Олимпийская чемпионка по биатлону посетила Псковскую область
15:59
Названы самые зараженные COVID-19 районы Псковской области
14:51
Ещё 20 человек заразились коронавирусом в Великих Луках
13:28
Петербургский фотохудожник: Мой путь фотографа начался в Псковской области
Еще новости
Общество

Социальный центр «Остров добрых сердец» открылся в Острове

Фото газеты «Островские вести».

 

Социальный центр «Остров добрых сердец» открылся сегодня, 18 октября. Это произошло в рамках программы «Ради жизни» на базе Островского отделения «Особые дети — могут» ПОООМС «Дети — наше будущее», пишет газета «Островские вести».

На торжественное открытие по адресу улица 25 Октября, 3 пришли активисты отделения с подарками для детей, родители и дети из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и волонтеры отряда «Путь добра». 

Поздравить островичей со знаменательным событием приехали и представили ПОООМС «Дети— наше будущее». Подарками от них стали музыкальная колонка и развлекательная программа. 

Руководитель ПОООМС «Дети—наше будущее» Светлана Петрова пожелала руководителю открывшегося социального центра «Остров добрых сердец» Елене Климец, активу островской организации плодотворной работы во всех направлениях, она заверила присутствующих, что поддержка и помощь со стороны Псковской областной общественной организации «Дети — наше будущее» будут оказаны.

«Теперь в вашем социальном центре люди, нуждающиеся в поддержке, смогут рассказать о своих проблемах, получить вещевую, продуктовую помощь, канцелярские принадлежности и другое. А также уделять внимание развитию и воспитанию юного поколения», – сказала Светлана Петрова.

Елена Климец рассказала, что теперь для работы островского отделения есть главное — помещение и три комнаты: фойе — для организационных мероприятий, раздачи гуманитарной помощи; зеленый зал — для творческих дел, проведения мастер-классов и столярная мастерская, где дети будут обучаться труду. Именинников месяца ждут дискотеки и другие развлечения. Будет работать драмкружок, творческая мастерская «Радость своими руками». Со временем начнутся занятия по фитнесу и другие. 

Елена Ивановна поблагодарила спонсоров в лице островского райпо, волонтеров отряда «Путь добра», вручила отличившимся в подготовке центра и проведении мероприятий почетные грамоты. 

 

Фото газеты «Островские вести».

 

После торжественной части взрослые и дети приняли активное участие в культурной программе — играли, пели, танцевали, разыграли в лицах сказу «Репка», а затем все вместе пили чай с тортами.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Социальный центр «Остров добрых сердец» открылся в Острове
18 октября 2020
Социальный центр «Остров добрых сердец» открылся в Острове
Пассажира без маски задержали сегодня в Пскове
18 октября 2020
Пассажира без маски задержали сегодня в Пскове
Псковским образовательным и спортивным организациям запретили оказывать детям услуги во время каникул
18 октября 2020
Псковским образовательным и спортивным организациям запретили оказывать детям услуги во время каникул
Олимпийская чемпионка по биатлону посетила Псковскую область
18 октября 2020
Олимпийская чемпионка по биатлону посетила Псковскую область
Названы самые зараженные COVID-19 районы Псковской области
18 октября 2020
Названы самые зараженные COVID-19 районы Псковской области
Ещё 20 человек заразились коронавирусом в Великих Луках
18 октября 2020
Ещё 20 человек заразились коронавирусом в Великих Луках
Петербургский фотохудожник: Мой путь фотографа начался в Псковской области
18 октября 2020
Петербургский фотохудожник: Мой путь фотографа начался в Псковской области
За каждую ровную дорогу поблагодарил Михаил Ведерников работников дорожного хозяйства
18 октября 2020
За каждую ровную дорогу поблагодарил Михаил Ведерников работников дорожного хозяйства

Идет загрузка...