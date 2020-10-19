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Общество

Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе тревел-блогеров

Фото: пресс-служба Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина приглашает к участию в конкурсе тревел-блогеров «ЖивиМечтайПутешествуй». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

В рамках конкурса необходимо рассказать о своем любимом месте или событии, которое связано с Псковской областью, в формате тревел-блога с помощью поста в социальной сети
«ВКонтакте» или Instagram или сюжета на видеохостинге YouTube.

Ссылку на пост или сюжет можно прислать до 13 января по адресу электронной почты kaverinka.osk@mail.ru с пометкой «Конкурс тревел-блогеров».

С подробностями и Положением о конкурсе можно ознакомиться в группе библиотеки «ВКонтакте» или на сайте учреждения.

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