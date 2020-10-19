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Общество

Случаи некачественного оказания услуг нелегальными таксистами участились в Псковской области

Фото: Pixabay

В Псковской области участились случаи оказания некачественных услуг нелегальными таксистами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Профильный комитет обращает внимание пассажиров на необходимость соблюдения некоторых правил для исключения возникновения угрозы жизни и здоровью.

Первым делом нужно убедиться в том, что водитель, направленный к клиенту, имеет разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Если этого документа нет, то нужно требовать прислать для выполнения заказа водителя, имеющего такое разрешение.

Если клиент планирует перевозить в такси детей, то ему необходимо заранее сообщить об этом в диспетчерскую службу. Транспорт всех легальных перевозчиков в обязательном порядке оборудован специальными удерживающими устройствами для перевозки юных пассажиров.

Перед посадкой в такси важно помнить, что на крыше автомобиля должен иметься оранжевый плафон, на его кузове – цветографическая наклейка в виде шашечек, в салоне автомобиля – таксометр, а также наличие информации о фрахтовщике и водителе, работающем на линии, организациях, контролирующих качество предоставляемых услуг, условиях оплаты за пользование услугами такси.

Проверить информацию о наличии разрешительных документов у предполагаемого перевозчика можно на сайте профильного комитета в разделе «Деятельность» - «Сфера транспорта» - «Разрешения такси».

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