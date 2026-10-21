До +15 градусов ожидается сегодня в Псковской области
Переменная облачность и отсутствие существенных осадков прогнозируют в Псковской области сегодня. 21 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Температура воздуха в регионе составит +10…+15 градусов. В Пскове днём ожидается от +12 до +14 градусов.
Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 4–9 м/сек. Атмосферное давление низкое.
21 октября 2026
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