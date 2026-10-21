До +15 градусов ожидается сегодня в Псковской области

07:45, 21 октября 2026, ПАИ

Переменная облачность и отсутствие существенных осадков прогнозируют в Псковской области сегодня. 21 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Температура воздуха в регионе составит +10…+15 градусов. В Пскове днём ожидается от +12 до +14 градусов.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 4–9 м/сек. Атмосферное давление низкое.