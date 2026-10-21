Готовиться к зиме начинали на Руси в этот день

07:24, 21 октября 2026, ПАИ

День памяти двух святых – Трифона Вятского и Пелагии Антиохийской – отмечают 21 октября, пишет calend.ru.

По преданию, Трифон родился в XVI веке в Архангельской губернии, с детства стремился к иноческой жизни и основал несколько обителей, в том числе Успенский Трифонов монастырь на Вятке. Пелагия Антиохийская жила в III веке, отличалась красотой, до крещения была танцовщицей, а после принятия христианства раздала имущество нищим и приняла монашеский постриг.

На Руси в это время приближение зимы становилось всё более ощутимым, люди говорили: «С Трифона-Пелагеи всё холоднее». Чтобы морозы не застали врасплох, тёплую одежду готовили заранее. Хозяйки в этот день доставали тулупы, шубы, шапки и рукавицы и смотрели, не требуют ли они починки. При этом приговаривали: «Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьёт».

Ещё одной традицией было опускать на дно рек бочки с засоленными на зиму огурцами и капустой. Подо льдом температура воды никогда не опускалась ниже нуля, поэтому продукты не портились, но и не замерзали. Зимой во льду рубили полынью, доставали бочки, и на крестьянском столе появлялись вкуснейшие разносолы. Также в этот день начинали готовить новые поля – рубили и выжигали лес.