В Пскове задержали мужчину за кражу косметики

10:55, 19 октября 2020, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали 42-летнего мужчину за кражу косметики из торгового зала магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии 18 октября поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте – сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали мужчину, который похитил из торгового зала косметику.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.