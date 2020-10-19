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Общество

Пятерых нетрезвых водителей поймали в Псковской области

Фото pixabay

Пятерых нетрезвых водителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии, поймали полицейские в Псковской области в конце прошлой недели. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 17 октября в Новосокольническом районе на дороге Золотково – Гущино полицейкие остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21053. За рулем оказался нетрезвый 21-летний житель Великолукского района. В тот же день около 22:00 в Кунье по улице Дзержинского в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле ВАЗ-2107 ехал 20-летний житель Куньинского района.

Кроме того, вечером 17 октября в Опочке на улице Коммунальной полицейские остановили ВАЗ-21011. За рулем автомобиля находился нетрезвый 23-летний житель Санкт-Петербурга. 

Также полицейские выявили двух нетрезвых водителей мопедов: на улице Аудрини в деревне Полоное Порховского района и на дороге Писковичи – Молгово Псковского района.

По данным фактам в настоящее время проводятся проверки.

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