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Экономика

Россияне стали чаще отказываться от уже одобренных банками кредитов

Россияне стали чаще отказываться от кредитов, на которые подавали заявки и которые были одобрены банками, сообщает РБК.

По итогам января-августа 2020 года, лишь 31,9% заемщиков брали уже одобренный в банке кредит. Отмечается, что этот показатель снизился на 13,1 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Минимальная доля полученных из одобренных заявок на кредит зафиксирована в мае этого года - 29,4%, когда во многих российских регионах сохранялись жесткие санитарные ограничения из-за пандемии».

По версии опрошенных изданием банков, увеличение отказов чаще всего связывают с пандемией коронавируса, сдержанным спросом и неуверенностью потребителей, хотя некоторые организации уже сегодня отмечают восстановление спроса и не предвидят нового падения рынка.

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