Псковским водителям посоветовали «переобуться»

14:09, 19 октября 2020, ПАИ

Псковским водителям посоветовали сменить летнюю резину на зимнюю в связи с предупреждением начальника регионального центра по гидромеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, пишет «АиФ-Псков».

По словам Талы Нещадимовой, температура подстилающей поверхности быстро становится ниже нуля и водителям будет лучше ездить на нешипованной зимней резине.

В ближайшие 10-12 дней, по мнению начальника регионального гидрометцентра, жителей Псковской области ждет размеренный переход к зиме. Температура воздуха днем – от 0 до +8 градусов, а ночью – от -3 до +2 градусов. Из осадков: дождь и снег с дождём.

Начальник псковского Гидрометцентра отметила, что в это воскресенье в области выпал первый снег, но добавила, что в октябре больше снега не будет, теперь он выпадет только в ноябре.

Утром 19 октября в Пскове пять ДТП спровоцировали массовые пробки. Инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова обратила внимание на то, что мосты и железнодорожные пути промерзают быстрее, чем обычные дороги.