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Общество

Центр «Мой бизнес» открылся в Псковской области

Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» открылся на улице Гоголя, 14, в Пскове 19 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В открытии центра «Мой бизнес», созданного в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Экскурсию по новому учреждению для главы региона провела директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.

Она рассказала, что такие центры сейчас открываются по всей России. По ее словам, основная цель создания этого центра заключается в том, чтобы предприниматели могли получить здесь комплексную поддержку в формате одного окна.

В частности, с помощью такого центра предприниматели смогут озвучить менеджеру свои потребности, который затем поможет составить алгоритм дальнейших действий по решению того или иного вопроса, уточнила Анастасия Иванова.

Она также подчеркнула, что на одной площадке центра объединены все существующие институты поддержки предпринимателей, таким образом, создано единое окно – «МФЦ для бизнеса».

«У вас достаточно красиво и уютно, надеюсь, предприниматели оценят», – подытожил губернатор после осмотра центра.

В структуру центра вошли Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области, Центр инноваций социальной сферы Псковской области, Инжиниринговый центр Псковской области.

  • Центр «Мой бизнес» открылся в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Центр «Мой бизнес» открылся в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Центр «Мой бизнес» открылся в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Центр «Мой бизнес» открылся в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Центр «Мой бизнес» открылся в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Центр «Мой бизнес» открылся в Псковской области
    Фото: ПАИ

Центры инфраструктуры малого и среднего предпринимательства создаются в каждом регионе России. Они создаются для того, чтобы помочь предпринимателям в открытии и развитии своего дела. В состав такой структуры входят центры поддержки предпринимательства «Мой бизнес», центры поддержки экспорта, микрофинансовые организации, бизнес-инкубаторы, технопарки.

В таких центрах граждане могут оформить ИП, провести аудит компании, узнать о мерах господдержки и как ими воспользоваться, получить услуги маркетинга и продвижения на рынке. Например, в центрах «Мой бизнес» можно открыть свой бизнес в формате одного окна, проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучету, пройти обучение по предпринимательству.

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