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Общество

Благотворительный проект «Сила вместе» просит псковичей высказать мнение о НКО

Фото ПАИ.

Благотворительный проект «Сила вместе» приглашает псковичей пройти небольшой опрос и высказать мнение о некоммерческих организациях Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в фонде.

Опрос поможет не только определить наиболее известные некоммерческие организации и наиболее востребованные социальные услуги в регионе, но и ответить на вопрос – какой профессиональной поддержки не хватает общественным организациям области, чтобы еще более эффективно реализовывать свои проекты, а значит, приносить пользу области и ее жителям.

Что такое НКО, знает далеко не каждый пскович, поэтому с августа реализуется проект «Сила вместе», который должен помочь жителям Псковской области лучше узнать, как воспользоваться услугами некоммерческих организаций, а НКО получить поддержку от органов власти.

В Псковской области зарегистрировано около 1100 общественных организаций, многие из которых оказывают социальные услуги населению, однако в реестре поставщиков социальных услуг области зарегистрировано только восемь таких организаций.

По мнению председателя благотварительно фонда «Добрый город» Семена Никонова, многие НКО, давно и профессионально оказывающие социальные услуги, не осознают и тем более не представляют свою деятельность как услугу.

«А ведь включение НКО в реестр поставщиков социальных услуг позволит организации рассчитывать на поддержку от органов власти, а у жителей региона появится возможность получения дополнительно социальной помощи. Например, организации из реестра могут быть рекомендованы соцзащитой, значит, люди смогут получать больший спектр социальных услуг и информации об организациях, которые эту помощь оказывают», - отметил он.

«Псковское агентство информации», со своей стороны, вышло на улицы города, чтобы поинтересоваться у псковичей, какие благотворительные, некоммерческие организации они знают, какой помощью НКО воспользовались или какую помощь сами могут предложить. #ОпросникПАИ здесь.

Анонимный опрос о работе общественных организаций в нашем регионе можно пройти здесь.   

Мероприятия проводятся при поддержке гранта президента Российский Федерации, выделенного Фондом президентских грантов и направленного на развитие гражданского общества.

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