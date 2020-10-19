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ВИДЕО: Как в ПсковГУ учится незрячая студентка Елизавета Волкова

В ПсковГУ на факультете русской филологии учится незрячая студентка Елизавета Волкова. Такая ученица в вузе появилась впервые за много лет. Второкурсница ходит на лекции и семинары вместе со всеми, вне основных занятий университет организовал ей особое учебное место, оборудованное специальной техникой, позволяющей Елизавете изучать программу факультета наравне с остальными студентами.

Елизавета Волкова «читает» руками – выделенный для нее университетский ноутбук соединен с особым устройством, которое переводит текст, к примеру памятника древнерусской литературы, в движение тактильной панели, основанной на азбуке Брайля. Пальцы различают на ней мельчайшие точки.

Она учится на филологическом факультете – читает таким способом несколько книг в неделю. Конспекты вести, понятно, надо ежедневно. Лиза в принципе владеет традиционным письмом, но лекции предпочитает фиксировать на диктофон, на практических занятиях пишет привычным ей способом.

Елизавета Волкова - единственная незрячая студентка в ПсковГУ. Были ли такие ученики в вузе до нее – опытные преподаватели не вспомнили.

Поступив в прошлом году в общем потоке на первый курс, Лиза несколько месяцев осваивалась в незнакомом здании. Сейчас она вполне уверенно перемещается по коридорам одна, но от помощи не отказывается – особенно на большой перемене по дороге в буфет, где всегда оживленное движение.

В столовой для нее выделен отдельный стол – правда, в вузе не все знают, для кого он.

Елизавета Волкова потеряла зрение в 4 года после хирургического вмешательства – операция по удалению опухли в мозге, по прогнозам врачей, была крайне рискованной. Потом была учеба в спецшколе, изучение азбуки Брайля. Лиза – чемпионка по такому чтению.

После была реабилитация в подмосковном центре для слепых. Там девушку научили обращаться с адаптивными программами на компьютере, там же она обрела хобби – плетение из бисера.

Работать руками – это то, чему учат большинство незрячих людей, в реабилитационном центре были направления по ремонту обуви, вязанию, цветоводству. Но страсть Лизы с детства – русский язык и литература.

Она несколько лет выступает со своими стихами. И другой дороги, кроме как филология, для себя не представляет. После окончания университета девушка мечтает остаться работать в вузе.

Она соглашается, что научная карьера – это для лучших из лучших студентов. Чтобы быть такой, она каждое утро, в сопровождении бабушки, торопится к первой паре – дорогу в ПсковГУ Лиза выучила наизусть.

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