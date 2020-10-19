Псковичам рекомендуют воздержаться от посещения ресурсоснабжающих предприятий

15:35, 19 октября 2020, ПАИ

Жителям Пскова рекомендуют воздержаться от посещения ресурсоснабжающих предприятий города, чтобы не подвергать себя лишнему риску заразиться коронавирусом. С таким предложением выступил директор МП города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин в ходе состоявшегося 19 октября заседания городской комиссии по ГО и ЧС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С целесообразностью такой рекомендации согласился глава администрации Пскова Александр Братчиков. По его мнению, сейчас существуют разные возможности для дистанционного взаимодействия муниципальных предприятий и горожан, а свои вопросы и проблемы можно довести до ресурсоснабжающих организаций по телефону или через интернет.

Рекомендацию отразят в решении городской комиссии по ГО и ЧС.