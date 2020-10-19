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Общество

Арестованные квартиры и земельные участки можно будет приобрести на торгах в Пскове

Арестованные квартиры и земельные участки можно будет приобрести на торгах в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Торги в форме электронного аукциона пройдут 6 ноября в 10:00.

Заявленные на торги лоты:

- Квартира, площадью 45,9 кв. м, по адресу: Псков, улица Народная. Начальная цена продажи – 1 070 150 руб. Сумма задатка – 53 500 руб., шаг аукциона – 11 000 руб.

- Квартира, площадью 15,3 кв. м, по адресу: Псковская область, Пушкинские Горы, улица Ленина. Начальная цена продажи – 333 200 руб. Сумма задатка – 16 600 руб., шаг аукциона – 4 000 руб.

- Земельный участок, площадью 1500 кв. м, по адресу: Псковская область, поселок Терехово. Начальная цена продажи – 542 000 руб. Сумма задатка – 27 100 руб., шаг аукциона – 6 000 руб.

- Земельный участок, площадью 493 кв. м, и жилой дом, площадью 34,2 кв. м, по адресу: Псковская область, г. Великие Луки. Начальная цена продажи – 378 400 руб. Сумма задатка – 18 900 руб., шаг аукциона – 4 000 руб.

Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на официальном сайте, на сайте электронной торговой площадки, в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях по адресу: Псков, улица Конная, 10, тел. 8 (8112) 68-22-05 по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (пятница и предпраздничные дни с 9:00 до 13:00), перерыв с 13:00 до 14:00, а также путем направления запроса на электронную почту продавца либо через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».

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