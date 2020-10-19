0
19:00
В Новоржевском Доме культуры состоялась премьера спектакля «Игроки»
18:41
Трое юношей Усвятского района отправятся служить этой осенью
18:17
Волонтеры убрались возле памятника генералу Отечественной войны в Дновском районе
17:56
ВИДЕО: Как в ПсковГУ учится незрячая студентка Елизавета Волкова
17:54
Псковские профсоюзы помогли решить экономические проблемы предприятия общества глухих
17:39
#Опросник ПАИ: Что вы знаете об общественных организациях, НКО Псковской области
17:22
Найдено «слабое место» коронавируса
Еще новости
Общество

Трое юношей Усвятского района отправятся служить этой осенью

 

Фото:газета «Новая жизнь»

В Усвятском районе трое юношей пойдут в армию уже этой осенью. Об этом 19 октября сообщает газета «Новая жизнь».

Ребята прошли медицинскую комиссию, и первого призывника направили к месту прохождения службы.

Фото: газета «Новая жизнь»

Перед отправлением в Церковищенской сельской волости состоялись торжественные проводы Алексея Куропаткина. Его лично поздравил глава Усвятского района Дмитрий Петров, пожелал достойной службы и поддержания связи с родителями.

Фото: газета «Новая жизнь»

На мероприятие пришли глава сельской волости Олег Козлов и учителя Алексея из Церковищенской школы, чтобы поздравить его и пожелать всего наилучшего в новом этапе жизни.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

В Новоржевском Доме культуры состоялась премьера спектакля «Игроки»
19 октября 2020
В Новоржевском Доме культуры состоялась премьера спектакля «Игроки»
Трое юношей Усвятского района отправятся служить этой осенью
19 октября 2020
Трое юношей Усвятского района отправятся служить этой осенью
Волонтеры убрались возле памятника генералу Отечественной войны в Дновском районе
19 октября 2020
Волонтеры убрались возле памятника генералу Отечественной войны в Дновском районе
ВИДЕО: Как в ПсковГУ учится незрячая студентка Елизавета Волкова
19 октября 2020
ВИДЕО: Как в ПсковГУ учится незрячая студентка Елизавета Волкова
Псковские профсоюзы помогли решить экономические проблемы предприятия общества глухих
19 октября 2020
Псковские профсоюзы помогли решить экономические проблемы предприятия общества глухих
#Опросник ПАИ: Что вы знаете об общественных организациях, НКО Псковской области
19 октября 2020
#Опросник ПАИ: Что вы знаете об общественных организациях, НКО Псковской области
Найдено «слабое место» коронавируса
19 октября 2020
Найдено «слабое место» коронавируса
Благотворительный проект «Сила вместе» просит псковичей высказать мнение о НКО
19 октября 2020
Благотворительный проект «Сила вместе» просит псковичей высказать мнение о НКО

Идет загрузка...