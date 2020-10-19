Трое юношей Усвятского района отправятся служить этой осенью

18:41, 19 октября 2020, ПАИ

В Усвятском районе трое юношей пойдут в армию уже этой осенью. Об этом 19 октября сообщает газета «Новая жизнь».

Ребята прошли медицинскую комиссию, и первого призывника направили к месту прохождения службы.

Перед отправлением в Церковищенской сельской волости состоялись торжественные проводы Алексея Куропаткина. Его лично поздравил глава Усвятского района Дмитрий Петров, пожелал достойной службы и поддержания связи с родителями.

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На мероприятие пришли глава сельской волости Олег Козлов и учителя Алексея из Церковищенской школы, чтобы поздравить его и пожелать всего наилучшего в новом этапе жизни.