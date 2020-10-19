Трое юношей Усвятского района отправятся служить этой осенью
В Усвятском районе трое юношей пойдут в армию уже этой осенью. Об этом 19 октября сообщает газета «Новая жизнь».
Ребята прошли медицинскую комиссию, и первого призывника направили к месту прохождения службы.
Перед отправлением в Церковищенской сельской волости состоялись торжественные проводы Алексея Куропаткина. Его лично поздравил глава Усвятского района Дмитрий Петров, пожелал достойной службы и поддержания связи с родителями.
На мероприятие пришли глава сельской волости Олег Козлов и учителя Алексея из Церковищенской школы, чтобы поздравить его и пожелать всего наилучшего в новом этапе жизни.