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Общество

И.п. главы Великолукского района Алексей Кузьмин обратился к великолучанам в связи с распространением коронавирусной инфекции

Фото: газета «Наш путь».

И.п. главы Великолукского района Алексей Кузьмин обратился к великолучанам в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает газета «Наш путь».

На сегодняшний день в Великолукском районе 253 подтвержденных случая заражения коронавирусом, число инфицированных растет. В связи с этим Алексей Кузьмин призвал жителей района не терять бдительность, беречь себя и близких.

«Уважаемые жители Великолукского района! Как бы нам не хотелось верить в обратное, коронавирус по-прежнему остается частью нашей с вами реальности, а значит, нужно приложить все усилия, чтобы сберечь собственное здоровье, здоровье родных и близких», - отметил Алексей Кузьмин.

И.п. главы Великолукского района призвал великолучан неукоснительно соблюдать все меры предосторожности: носить маски и перчатки в общественных местах, отказаться от посещения мест массового скопления людей, оставаться дома и вызывать врача в случае недомогания.

«Помните: сберегая собственное здоровье, вы сберегаете здоровье окружающих – будьте ответственны по отношению к себе и близким!», - подчеркнул Алексей Кузьмин.

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