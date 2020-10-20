Жилой дом сгорел в Стругокрасненском районе

10:41, 20 октября 2020, ПАИ

Жилой дом сгорел в Стругокрасненском районе 19 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло в 18:07 в деревне Феофилова Пустынь Стругокрасненского района. Для ликвидации пожара привлекались два автомобиля и шесть человек. Сотрудники МЧС смогли спасти от огня три надворные постройки и жилой дом. Причина пожара – короткое замыкание в чердачном помещении.

В тот же день в 15:32 в деревне Каверзы Невельского района сгорела хозяйственная постройка. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Для ликвидации возгорания привлекались два автомобиля и шесть человек. Пожарные спасли от огня две хозяйственные постройки и дачный дом.

Кроме того, в Пскове в 1:26 20 октября сгорела баня на 1-м переулке Хлебной Горки, 8. Для ликвидации пожара привлекались три автомобиля и девять человек. Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки на входе в баню. Сотрудники МЧС спасли от огня две хозяйственные постройки.