Из-за ремонтных работ отключат электричество в Гдове и Гдовском районе
В Гдове и Гдовском районе ожидается отключение электроэнергии. Это связано с проведением ремонтных работ, пишет газета «Гдовская заря».
С 20 по 23 октября электроэнергии не будет в связи с ремонтными работами. 20 октября — Гдов, Вокзальный переулок, деревня Булатовщина — КР ВЛ-0.4,
деревня Нижний Гусинец — чистка трассы ВЛ-10кВ; 22 октября — Гдов, улицы Печатникова, Никитина, Ленинградская — замена опор; деревни Нижний Гусинец, Верхний Гусинец, Вязка, Захаровщина — чистка трассы ВЛ-10кВ; деревни Горка, Сошня, Каменный Конец, Булатовщина, Сырой лес, Лаптвицы, Задубье — монтаж провода.
Телефон для заявок: 8-800-220-0-220.