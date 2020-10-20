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Общество

20 октября церковь чтит икону Божией Матери Псково-Печерской

20 октября церковь чтит икону Божией Матери Псково-Печерской, именуемой «Умиление». По пре­да­нию, икона на­пи­са­на в 1521 го­ду неким иеро­мо­на­хом Ар­се­ни­ем (Хит­ро­шем) с ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Вла­ди­мир­ская».

В Пско­во-Пе­чер­ский мо­на­стырь ико­на бы­ла при­не­се­на в 1529–1570 го­дах куп­ца­ми Ва­си­ли­ем и Фе­о­до­ром во вре­мя игу­мен­ства пре­по­доб­но­го Кор­ни­лия. С тех пор не один раз яв­ля­ла ико­на свою помощь. По мо­лит­вам пе­ред этой ико­ной не раз по­лу­ча­ли ис­це­ле­ние слеп­цы. 

Пско­во-Пе­чер­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри «Уми­ле­ние» и свя­тая ико­на «Успе­ние» осо­бен­но про­сла­ви­лись в цар­ство­ва­ние Ива­на Гроз­но­го, в 1581 го­ду во вре­мя оса­ды Пско­ва и Пско­во-Пе­чер­ско­го мо­на­сты­ря поль­ским ко­ро­лем Сте­фа­ном Ба­то­ри­ем (Ли­вон­ская вой­на). За несколь­ко дней до оса­ды Пско­ва по­ля­ка­ми Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца чу­дес­но яви­лась бла­го­че­сти­во­му стар­цу До­ро­фею, пре­ду­пре­ди­ла его от­но­си­тель­но пред­сто­я­ще­го бед­ствия, объ­яс­нив при­чи­ну по­стиг­ше­го лю­дей за их гре­хи несча­стья и ука­зав пу­ти вы­хо­да из него. То­гда ар­хи­епи­ско­пом был вы­зван игу­мен Пско­во-Пе­чер­ско­го мо­на­сты­ря Ти­хон с Пе­чер­ски­ми ико­на­ми «Успе­ние» и «Уми­ле­ние», чтобы со­вер­шать мо­леб­ны на ме­стах, ука­зан­ных Са­мою Бо­го­ро­ди­цею во вре­мя Сво­е­го яв­ле­ния.

В ав­гу­сте 1581 го­да 100-ты­сяч­ная поль­ско-ли­тов­ская ар­мия поль­ско­го ко­ро­ля Сте­фа­на Ба­то­рия оса­ди­ла Псков, на­ме­ре­ва­ясь в слу­чае успе­ха ид­ти на Нов­го­род Ве­ли­кий и Моск­ву. По оцен­кам ис­то­ри­ков, в Пско­ве то­гда про­жи­ва­ло око­ло 20 тысяч че­ло­век. Зна­чи­тель­ная часть взрос­ло­го муж­ско­го на­се­ле­ния взя­лась за ору­жие, чтобы обо­ро­нить го­род. Да­же жен­щи­ны и де­ти при­ни­ма­ли ак­тив­ное уча­стие в обо­роне. Об­щая чис­лен­ность гар­ни­зо­на не пре­вы­ша­ла 12–16 тыс. че­ло­век. Из Пско­во-Пе­чер­ско­го мо­на­сты­ря в го­род бы­ли от­прав­ле­ны чу­до­твор­ные ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Успе­ние» и «Уми­ле­ние». По­ля­ки бом­бар­ди­ро­ва­ли го­род Псков ка­ле­ны­ми яд­ра­ми с ко­ло­коль­ни Ми­рож­ско­го мо­на­сты­ря, од­но из них по­па­ло в ико­ну Бо­жи­ей Ма­те­ри, по­став­лен­ную на за­бра­ле сте­ны, не по­вре­див не толь­ко ее, но и окру­жа­ю­щих ее за­щит­ни­ков го­ро­да. За 5 ме­ся­цев оса­ды по­ля­ки 30 раз штур­мо­ва­ли Псков­ский кремль, но го­ро­да так и не взя­ли.

По­ра­же­ние под Пско­вом вы­ну­ди­ло Ве­ли­кое кня­же­ство Ли­тов­ское за­клю­чить с Рос­си­ей 10-лет­нее пе­ре­ми­рие (Ям-За­поль­ский мир, ян­варь 1582 го­да).

В па­мять чу­дес­но­го из­бав­ле­ния го­ро­да Пско­ва при ца­ре Фе­о­до­ре Иоан­но­ви­че свя­той об­раз был укра­шен жем­чу­гом, ал­ма­за­ми, изу­мру­да­ми, яхон­та­ми, аме­ти­ста­ми.

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