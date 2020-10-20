Роспотребнадзор предупредил об опасности приема антибиотиков при гриппе

15:44, 20 октября 2020, ПАИ

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Прием антибиотиков в первые дни заболевания гриппом не поможет справиться с вирусом, а только ослабит иммунитет. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Принимая антибиотики в первые дни заболевания гриппом, человек совершает большую ошибку. Антибиотики не способны справиться с вирусом, а кроме того, они убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет. Антибиотики назначаются врачом только в случае развития осложнений, вызванных присоединением бактериальной инфекции», – говорится в сообщении.

По мнению Всемирной организации здравоохранения, самым эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация. Прежде всего, вакцинироваться рекомендуется тем, кто входит в группу риска, – это дети, пожилые люди, больные хроническими заболеваниями, беременные женщины, медицинский персонал и другие.