«Карнавал животных» пройдет в Псковском театре кукол

10:51, 20 октября 2020, ПАИ

22 и 24 октября в Псковском театре кукол покажут детский спектакль «Карнавал животных». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

По словам создателей спектакля – главного режиссера театра кукол Александра Заболотного и петербургского художника Андрея Севбо, такой постановки на сцене Псковского театра кукол еще не было. Впервые артисты поставили спектакль не по пьесе, а по музыкальному произведению.

«Карнавал животных» – это музыкальный спектакль по одноименной сюите Камиля Сен-Санса. Произведение было написано 130 лет назад, и тогда французский композитор считал свой шедевр всего лишь музыкальной шуткой. Тем не менее ничто не принесло Сен-Сансу всемирной славы и долгой посмертной памяти, как «Карнавал животных», отметили в театре.

Как заметил Александр Заболотный, «Карнавал животных» — это действительно музыкальная шутка. «Спектакль и должен быть таким, я люблю всё несерьезное. Не отношение несерьезное, а шутки, потому что шутить нужно серьезно и тогда это срабатывает. Вот мы и работаем серьезно, потому что спектакль должен быть забавным и веселым. К счастью, нас в театре кукол мало что ограничивает в возможностях. Театр — это визуальное искусство, можно использовать всё что угодно и как угодно. Например, захочется зрителя из зала забрать на сцену — заберем, не захочется — оставим в зале. Мы создаем ощущение происходящего действия на условной улице. В спектакле есть главный персонаж, с которого всё начнется, вокруг него разворачивается действие, рождаются фантазии других персонажей, помогая или мешая ему», - пояснил режиссер.

Спектакль покажут 22 октября в 18:00 и 24 октября в 12:00 и 16:00. Билеты можно приобрести на сайте дирекции.