Псковская область получит более 740 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам

11:15, 20 октября 2020, ПАИ

На социальные доплаты пенсионерам Псковская область получит более 740 млн рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Правительство распределило 29,6 млрд рублей среди регионов на выплату областных социальных доплат к пенсиям. Псковская область в этом году на доплаты пенсионерам получит 742 млн 928,5 тысячи рублей.

Региональные доплаты получат неработающие пенсионеры, сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.