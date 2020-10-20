Названы самые популярные способы обмана россиян во время пандемии

16:37, 20 октября 2020, ПАИ

Во время пандемии коронавируса россияне не прекратили обращаться за юридической помощью, в том числе в связи с мошенничеством, пишет газета «Известия» со ссылкой на президента Судебно-экспертной палаты России Дениса Шульженко.

Самыми частыми стали обращения от граждан, которые пострадали или едва не пострадали при попытке трудоустроиться на удаленную работу, констатировал специалист. Соискателю предлагали заполнить анкету на сайте, после ему приходило письмо, что он трудоустроен, однако необходимо внести определенную сумму денег, например на оборудование или обучение. В итоге человек перечисляет деньги, но в дальнейшем остается без них и работы, рассказал эксперт.

Вторая популярная схема – возврат НДС. Мошенники размещали в интернете ролик, в котором предлагали вернуть россиянам, которые во время пандемии остались без доходов, налог на добавленную стоимость. Пользователи переходили по ссылке из описания к видеоролику, совершали определенные расходные операции и сами отдавали деньги, отметил Денис Шульженко.

Иногда в качестве наживки мошенники использовали тесты на COVID-19. Сначала гражданам присылалось предложение купить такие тесты, а затем отправлялась ссылка для оплаты товара. Однако после оплаты тестов жертва их не получала.