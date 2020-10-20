Контрабандное оборудование на 340 тысяч рублей попытался ввезти дальнобойщик из Эстонии в Псковскую область

12:29, 20 октября 2020, ПАИ

Контрабандное оборудование на 340 тысяч рублей попытался ввезти дальнобойщик из Эстонии в Псковскую область, сообщили Псковскому агентству информации в Погрануправлении ФСБ России.

Грузовой автомобиль «Ивеко» следовал в Россию из сопредельного государства. Во время осмотра в пункте пропуска «Шумилкино» в технологическом ящике под нижним спальным местом и на верхней полке кабины пограничники обнаружили около 20 интерфейсных модулей.

Еще один случай произошел в автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе, где в грузовом автомобиле «Вольво», следовавшем в Латвию, удалось обнаружить более 500 пачек табачных изделий. Гражданин Латвии спрятал пачки в приборной панели кабины автомобиля за магнитолой.

Найденное передано сотрудникам Псковской таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.