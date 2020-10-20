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Общество

Участок дороги Плотично – Кунья капитально отремонтируют в Псковской области

Фото: газета «Пламя».

В Псковской области капитально отремонтируют участок дороги Плотично – Кунья протяженностью 4,2 километра, пишет газета «Пламя».

Ремонтом дороги в рамках государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы» займется ООО «Автомобильные дороги Пскова».

Срок исполнения контракта – август 2022 года. Подготовительные работы начнутся уже в этом году. На ремонт дороги выделено около 330 млн рублей.

В рамках работ предусмотрены демонтаж старых бетонных и укладка новых водопропускных труб, выпрямление резких поворотов, установка автопавильона остановки общественного транспорта с асфальтированным тротуаром, дорожным освещением, полное обновление основания дороги, двухслойное асфальтовое покрытие проезжей части шириной шесть метров, полная реконструкция обочин, кюветов, водостоков.

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