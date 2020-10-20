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Общество

Более 18 тонн сурими не пропустили через границу в Псковской области

18,8 тонн сурими (замороженных крабовых палочек) не пропустили через границу в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Груз следовал из Калининградской области в адрес московской компании. На российско-белорусской границе в деревне Долосцы Себежского района сотрудники Россельхознадзора выявили нарушение ветеринарного законодательства при перемещении продукции.

Оказалось, что ветеринарное свидетельство, выданное на перевозимую продукцию, уже погашено.

В итоге перемещение 18,8 тонн сурими по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, сотрудники Россельхознадзора оформили акт о возврате груза отправителю.

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