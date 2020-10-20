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Общество

В Америке выбросили подаренные Россией аппараты ИВЛ

Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям уничтожило 45 аппаратов ИВЛ «Авента-М», полученных от России весной, сообщает РИА Новости со ссылкой на Buzfeed.

За все это время их ни разу не использовали по нескольким причинам. Среди них — разница в напряжении в электросетях России и США (для подключения аппаратов требовались специальные адаптеры), несколько пожаров в российских больницах, причиной которых стало возгорание подобных аппаратов, а также санкции, наложенные на компанию-производителя.

В апреле военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в США гуманитарную помощь. На борту воздушного судна находились аппараты искусственной вентиляции легких, респираторы, очки, маски и дезинфицирующие средства.

Аппараты ИВЛ «Авента-М» использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил их использование на время расследования.
 

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