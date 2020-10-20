Почти 20 тонн кильки не пропустили через границу в Себежском районе

20:09, 20 октября 2020, ПАИ

19,8 тонн мороженой кильки не пропустили сотрудники Россельхознадзора через границу в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Груз следовал из Белоруссии в адрес оптово-розничной компании Санкт-Петербурга, занимающейся продажей морепродуктов. На российско-белорусском участке госграницы РФ в деревне Долосцы Себежского района сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения ветеринарного законодательства при перемещении груза.

В частности, информация о предприятии-производителе и дате производства рыбы, заявленная в ветеринарном сертификате, не соответствовала данным указанным на этикетках продукции.

В итоге сотрудники Россельхознадзора запретили перемещение груза по таможенной территории ЕАЭС, а также оформили акт о возврате продукции в Белоруссию.