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Общество

Почти 20 тонн кильки не пропустили через границу в Себежском районе

Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

19,8 тонн мороженой кильки не пропустили сотрудники Россельхознадзора через границу в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Груз следовал из Белоруссии в адрес оптово-розничной компании Санкт-Петербурга, занимающейся продажей морепродуктов. На российско-белорусском участке госграницы РФ в деревне Долосцы Себежского района сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения ветеринарного законодательства при перемещении груза.

В частности, информация о предприятии-производителе и дате производства рыбы, заявленная в ветеринарном сертификате, не соответствовала данным указанным на этикетках продукции.

В итоге сотрудники Россельхознадзора запретили перемещение груза по таможенной территории ЕАЭС, а также оформили акт о возврате продукции в Белоруссию. 

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