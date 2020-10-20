Восемь ветеранов получат жильё в Псковской области

16:20, 20 октября 2020, ПАИ

Восемь ветеранов получат жильё в Псковской области в соответствии с указом президента России от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», сообщил региональный комитет по социальной защите в своём Instagram-аккаунте.

19 октября состоялось заседание комиссии при администрации области по вопросам предоставления субсидий на приобретение или строительство жилых помещений отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Выделенные средства из федерального бюджета в размере 11 миллионов 63 тысяч рублей позволят обеспечить жильем восемь псковских ветеранов.

Всего на обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны достойным жильем направлено более одного миллиарда рублей. Средства поступят в 65 регионов. В общей сложности дополнительное финансирование поможет переехать в новую квартиру свыше 600 ветеранам.