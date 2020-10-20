Автодорогу Порхов — Успенье по нацпроекту БКАД отремонтирует новый подрядчик

16:45, 20 октября 2020, ПАИ

Ремонтом участка автомобильной дороги Порхов — Успенье в Порховском районе займется компания «Буер». Контракт заключен на сумму около 17,7 млн рублей между подрядной организацией и управлением автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор»). Согласно документу, работы на объекте должны быть завершены до 18 декабря этого года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Дорога вошла в план ремонта 2020 года по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» благодаря экономии, образовавшейся на электронных торгах. Необходимость в проведении повторного аукциона возникла в связи с расторжением контракта с первым подрядчиком, ООО «Меридиан», который не выполнил свои обязательства по трем договорам на ремонт дорог в регионе.

В порядок приведут отрезок дороги длиной 1,45 километра. Участок начинается в Порхове. Предусмотрено устройство водоотводных канав, планировка откосов и дна кюветов и канав, валка деревьев, корчевка пней, расчистка полосы отвода от кустарника, срезка асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования на глубину до 5 сантиметров.

На основном ходу установят выравнивающий и верхний слои покрытия, местами с использованием геосетки. На обочинах устранят просадки и укрепят участки, а также отремонтируют пересечения и примыкания, водопропускные трубы, автобусные остановки, восстановят дорожную разметку.

Гарантия на водопропускные трубы и бортовой камень составляет восемь лет, верхний слой покрытия — четыре года, обочины — два.

Автодорога Порхов — Успенье относится к III технической категории, имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Ширина проезжей части составляет семь метров.