Воровавшего люки великолучанина поймала полиция

19:34, 20 октября 2020, ПАИ

В Великолукском районе полицейские поймали 36-летнего безработного мужчину, который воровал люки и крышки люков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

20 июня 2019 года на 374-м километре автомагистрали «Москва – Балтия» в окрестностях моста через реку Вскувица великолучанин похитил три люка и четыре крышки дождеприемных люков.

Полицейские смогли установить личность подозреваемого в краже люков. Им оказался ранее судимый великолучанин. Мужчина дал признательные показания. По имеющимся сведениям, похищенное великолучанин сбыл в пункт приема металла. Ведется следствие.