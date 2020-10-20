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Общество

Промысловики и рыбаки гадают, почему в Чудском озере измельчал окунь

Фото ПАИ.

Промысловики и рыбаки не понимают, куда пропали крупные окуни в Чудском озере. Об этой ситуации на  известных псковских водоемах рассуждает в своей статье «Прощай мотор, здравствуйте вёсла»  колумнист Псковского агентства информации Николай Бесклевный. 

"Третий год подряд всю южную часть Чудского озера заполонил мелкий окунь. Его много, очень много, ловится он на любые снасти и в любом месте южной акватории озера. Но вот его размер удручает – 150 граммов уже за счастье, а в основном попадается окушок весом от 50 до 120 граммов, - говорит он.

За пояснениями любитель рыболов  обратился к старшему научному сотруднику псковского филиала всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, кандидату биологических наук, ихтиологу Сергею Северину.

«В наших контрольных ловах, и в уловах промысла, в этом году преобладает окунь размером 9-12 см длиной, что соответствует весу в 60-80 граммов,  – высказывает свое недоумение он. – А возраст этому окуню – пять-шесть лет, в этом возрасте он уже половозрелый, но почему чудской окунь такой тугорослый, у нас однозначного ответа нет. И такая ситуация именно на Чудском озере складывается уже не первый год».

 

 

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