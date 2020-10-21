С 2020 года более 190 соцобъектов обеспечили интернетом в Псковской области

22:25, 20 октября 2020, ПАИ

С 2020 года более 190 соцобъектов обеспечили интернетом в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Работы по обеспечению интернетом проводила компания «Ростелеком» в рамках второго этапа национальной программы «Цифровая экономика». Для организации подключений специалисты компании создали по области свыше 330 километров волоконно-оптических линий связи.

Интернет и современные цифровые сервисы получили фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации, органы государственной власти и местного самоуправления, пожарные части, подразделения МВД и Росгвардии. Скорость передачи данных для большинства подключенных учреждений колеблется от 10 до 50 Мбит/с.

«Обеспечение жителей региона инфраструктурой связи является одной из наших приоритетных задач. Стабильный доступ в интернет повысит эффективность работы социально значимых объектов даже в самых удаленных населенных пунктах области. Во время пандемии мы еще раз убедились в том, насколько важны цифровые сервисы для медицинских учреждений, школ, органов власти. Реализация программы повышает доступность телеком-услуг , а значит и качество жизни людей», — отметил начальник Управления цифрового развития и связи Администрации Псковской области Денис Матвеев.

Директор филиала в Новгородской и Псковской областях П АО «Ростелеком» Ольга Родионова напомнила, что за два года обеспечили интернетом 350 соцобъекта региона в рамках проекта.

«Во всех населенных пунктах, где расположены данные учреждения, организованы узлы связи, благодаря чему услугами по подключению к сети интернет смогут воспользоваться граждане и коммерческие организации. Таким образом, жители Псковской области получат возможность дистанционно работать, учиться, пользоваться государственными услугами в электронной форме. Качественная связь — это важный технологический задел для дальнейшего развития территорий», — подчеркнула Родионова.

Напомним, что обеспечение социально значимых объектов доступом в интернет предусмотрено федеральным проектом «Информационная инфраструктура» в рамках национальной программы «Цифровая экономика». По окончанию 2021 года в Псковской области к скоростной сети передачи данных должны подключить свыше 660 соцобъектов.