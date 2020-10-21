С 2020 года более 190 соцобъектов обеспечили интернетом в Псковской области
С 2020 года более 190 соцобъектов обеспечили интернетом в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Работы по обеспечению интернетом проводила компания «Ростелеком» в рамках второго этапа национальной программы «Цифровая экономика». Для организации подключений специалисты компании создали по области свыше 330 километров
Интернет и современные цифровые сервисы получили
«Обеспечение жителей региона инфраструктурой связи является одной из наших приоритетных задач. Стабильный доступ в интернет повысит эффективность работы социально значимых объектов даже в самых удаленных населенных пунктах области. Во время пандемии мы еще раз убедились в том, насколько важны цифровые сервисы для медицинских учреждений, школ, органов власти. Реализация программы повышает доступность
Директор филиала в Новгородской и Псковской областях П
«Во всех населенных пунктах, где расположены данные учреждения, организованы узлы связи, благодаря чему услугами по подключению к сети интернет смогут воспользоваться граждане и коммерческие организации. Таким образом, жители Псковской области получат возможность дистанционно работать, учиться, пользоваться государственными услугами в электронной форме. Качественная связь — это важный технологический задел для дальнейшего развития территорий», — подчеркнула Родионова.
Напомним, что обеспечение социально значимых объектов доступом в интернет предусмотрено федеральным проектом «Информационная инфраструктура» в рамках национальной программы «Цифровая экономика». По окончанию 2021 года в Псковской области к скоростной сети передачи данных должны подключить свыше 660 соцобъектов.