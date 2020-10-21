Псковичам рассказали, как не стать жертвами мошенников

08:36, 21 октября 2020, ПАИ

Общественный совет при УМВД России по Псковской области совместно с псковским отделением общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» провел акцию «Будь бдительным – не дай преступнику шанса!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие состоялось в Псковской областной универсальной научной библиотеке. На встречу с ветеранами пришла представитель общественной организации «Ассоциация юристов России» Неля Лебедева. Она отметила, что в последнее время на фоне постоянных новостей о коронавирусе активизировались нечистые на руку лица, которые используют складывающуюся непростую ситуацию в своих корыстных целях.

Основные поводы, которые сегодня используют мошенники для получения денег доверчивых граждан, — это предложения о продаже несуществующих товаров, оказании услуг и реализации социальных льгот. На встрече обсуждались новые виды мошенничества и методы противодействия им. Говорилось об ответственности за мошеннические действия и о том, как, к примеру, пожилому человеку, ставшему потерпевшим, правильно написать заявление о случившемся в полицию. Сами псковичи приводили примеры мошенничеств, с которыми им приходилось сталкиваться.

Спикер дала ряд конкретных рекомендаций, строгое соблюдение которых поможет избежать различных уловок злоумышленников. Собравшихся призвали быть бдительными, не доверять сомнительным предложениям незнакомцев, в том числе и в интернете.